Filmimees hoolitseb kännulillede eest

Millal seal kasvanud tamm maha võeti, kes seda enam mäletab, aga känd on visa ja selle aukudesse istutas naabruses tegutseva uue kunsti muuseumi rajaja Mark Soosaar silmailuks sinivalged võõrasemad ja kollase begoonia. Oma kännulilli käib kunagine riigikogu liige, rahvusvaheliste kunstinäituste ja filmifestivalide Pärnu tooja ning Manija saare Kasõ talu peremees aeg-ajalt kastmas, et lilleilu kestaks.

"Tead, kui siia said need lilled istutatud, siis ei topitud aukudesse enam prügi," seletab Soosaar. "Nojah, üks lillepõõsas on siit varastatud, aga mis teha."