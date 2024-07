Raskete masinate uus kodu sai omapärase nurgakivi

Suursild jõudis otsingutega Portage Veod OÜni, mille esindaja Tarmo Toomast kinnitas, et neil on Savi 13 ilus krunt, kuhu nad otsivad püsirentnikku. “Lõimegi käed ja täna panemegi siin koos uuele hoonele nurgakivi,” rõõmustas Suursild. Ta muljetas, et uued ruumid tulevad eelmistest ajakohasemad, avaramad ja avavad paremad masinate hoolduse võimalused. “Siia tuleb viis remondiboksi, mis on mõlemalt poolt avatud, seega muutub masinate remont hõlpsamaks, peale selle saame suuremad laod ja kontori,” tutvustas Intrac Pärnu juht tööstushoonet, kuhu loodetakse kolida juba tuleva aasta alguses.