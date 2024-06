Rasketehnika uus kodu sai omapärase nurgakivi

Erinevat rasketehnikat müüva ja hooldava Intrac Eesti AS Pärnu osakonna teenindusjuht Teet Suursild rääkis, et ruumid nende vanas asukohas Riia maanteel hakkasid kitsaks jääma, samuti oli seal lõppemas rendileping. "Nii hakkasimegi võimalikke uusi rendipindu otsima," märkis ta.

Edasi rääkis Suursild, kuidas jõudis otsingutega Portage Veod OÜni, mille esindaja Tarmo Toomast kinnitas, et neil on Savi tänav 13 olemas ilus krunt, kuhu nad otsivad püsirentnikku. "Noh, lõimegi käed ja täna panemegi siin koos uuele hoonele nurgakivi," rõõmustas Suursild. Ta muljetas, et uued ruumid tulevad eelmistest kaasaegsemad, avaramad ja avavad neile suuremad võimalused rasketehnika hooldamiseks. "Siia tulevad viis remondiboksi, mis on mõlemalt poolt avatud, seega muutub tehnika remont hõlpsamaks, lisaks saame suuremad lao- ja kontoripinnad," kirjeldas Intrac Pärnu juht rajatavat tööstushoonet, kuhu loodetakse sisse kolida juba tuleva aasta alguses.