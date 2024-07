Mesilindude pidajad tutvustavad Pärnumaal oma tööväge

Heinakuu esimesel reedel ootavad külalisi Raimo Mihkelsoni Aasa mesila Lõpel, Silva Tamsalu Panga talu mesila Ura külas, Tiit Uheki Oja-Uheki mesila Räägu külas, Sirje Mölderi mesila Pärnu-Jaagupi lähedal, Maarika Puusepa mesila Uulus, Ülle ja Andres Pindi Tõntsu mesila Silla külas Pärnu linnas ning Ülle ja Vahur Talimaa mesila Muti külas. Talimaad on üks pikemalt mesindusest elatanud abielupaare Eestis ning nende rajatud ja hoole all on Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi mesila Kurgjal.

“Eestisse tarnitakse küllalt suures koguses odavat välismaist mett, aga meie tahame Pärnumaa meepäevadega anda ülevaate oma mesinike tegemistest ning rõhutada, et mesi on toiduaine nagu pipar või ketšup ja mee kasutamise võimalusi on palju,” rääkis romantilise rannatee projektijuht Eveli Ilvest, kes on Pärnu lahe partnerluskogus üks meepäevade korraldajaid.