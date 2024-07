Kadunud Märti nähti täna Pärnus ja praegu käivad tema otsingud

31-aastane Märt jäi kadunuks teisipäeval, 25. juunil kella 18 paiku, kui ta lahkus rulluiskudel oma peatuskohast Pärnu linnas teadmata suunas. Vahepeal märgati meest Tallinnas. Täna kella 15.30 ajal edastati SA-le Kadunud Märdist foto Pärnu rannas. Sel põhjusel otsivad kümmekond vabatahtlikku meest praegu Pärnus. SA Kadunud tegevjuhi Aare Rüütli sõnul on väga oluline, et Märt läheks tagasi oma turvalisse elukohta. Ta palub kõigil, kes Märti näevad, võtta ühendust SA Kadunud telefonil 6616776. Võib ka helistada hädaabinumbrile 112, aga sellisel juhul palub Rüütel, et teavitaja teeks ka kõne nende telefonile, et hoida otsijad kursis, kus meest nähti. Info andjale garanteeritakse anonüümsus.