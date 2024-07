Pärnumaa siidritalu pälvis parima talutoidu tunnustuse

"Ajee!" hõiskas tunnustusest kuuldes Karmo Haas, kes koos abikaasa Veranikaga Tori külje all Jõesuus siidrit ja veini toodavad. Neile on see sel konkursil teine kord võidutseda alkoholiga joogi kategoorias. Eelmine tunnustus tuli 2021. aastal.

Haasi sõnutsi on hoolimata maksutõusudest ja valitsuse tekitatud turbulentsist olnud siidritalu tootmine kasvutrendis. Tootmismahtude suurenemise taga on seegi, et alkoholiga toodete kõrval teevad nad alkoholita märjukesi. Siidritalu peremehe hinnangul kasvabki just nõudlus alkoholita toodete järele. "Eestlased on kultuurne rahvas, suvel käiakse vabaõhuteatrites ja kontsertidel palju, kuid ei saa ju liikuda, kui pudelike hinge all," lausus ta.