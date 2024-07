Pärnu abilinnapeast saab uus riigikogu liige

Riigikogu juhatus otsustas, et kuna Riigikogu liikmete Yoko Alenderi, Erkki Keldo, Jürgen Ligi ja Liisa Pakosta volitused peatusid nende valitsuse liikmeteks nimetamise tõttu, asuvad alates teisipäevast Riigikogu liikmeteks asendusliikmed Ando Kiviberg, Irina Talviste, Raimond Tamm ja Madis Timpson.

Abilinnapeale tuli riigikokku pääsemine üllatusena. "Ma pole sellele mõelnud. See on aus vastus," lausus Talviste. Kui Pärnu abilinnapea ei lähe riigikokku, siis on tema asendusliikmeks Jüri Jaanson.