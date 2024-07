Pärnu linnas tegutsesid rattavargad

Politsei andmetel pannakse kõikidest rattavargustest 70 protsenti toime just suvel: maist septembrini. Rattavargused on kogu Eestis viimastel aastatel sagenenud.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) major Lilian Palu põhjendas rattavarguste sagenemist kergliikluse populaarsuse kasvuga. "Kuna aga jalgrattad muutuvad üha populaarsemaks ja neid on linnapildis aina rohkem, tähendab see ka nende varguste kasvutrendi," seletas ta.

"Tegu on varguse liigiga, kus omanikul endal on väga suur mõju ja võimalus ennetada varguse ohvriks langemist," ütles Palu. "Paraku näeme järjest sagedamini seda, et varastatakse ka korralikult lukustatud rattaid nii avalikust ruumist kui ka panipaikadest ja keldritest."

"Tänavatele jäetud rattaid vaadates on näha, et inimesed lukustavad sageli oma jalgrattad kas valesti või jätavad need täiesti kinnitamata, arvates, et need on pargitud turvalisse kohta," märkis kindlustusfirma Balcia tooteekspert Jelizaveta Drižiruk.