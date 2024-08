Supelusest saab järgmise suveni ehitustanner

Tänava ääres asuvat puudealleed uuendatakse. Välimised puuderead säilitatakse, keskmised read asendatakse istikutega, mis on vähemalt viie meetri kõrgused ja 18–20sentimeetrise tüveümbermõõduga. Keskmised puuderead on istutatud eelmise sajandi 60. aastatel ja vajavad uuendamist, et tänava ääres kasvaksid ühtlased puuderead.

Talviste meenutas, et juba viimased viis aastat on Supeluse suvekuudel olnud üksnes jalakäijatele mõeldud. “Oleme pikalt oodanud, et seal valmiks Pärnu tõeline promenaad. Nüüd saab see unistus lõpuks teoks. Loodan siiralt, et nii kaua ette valmistatud projekt leiab kindla koha nii linnaelanike kui külaliste südames ja rikastab meie linna,” kõneles ta.