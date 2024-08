Pildid Metsa tänaval põles puidust eramu

​Päästeamet teavitas Pärnu linnavalitsust, et üks inimene võib tulekahju tõttu ajutist elamispinda vajada. Linna sotsiaalosakonna töötajad käisid põlengukohal ja selgitasid, et mees elab korteris, mis otseselt ei põlenud, kuid elamises on vee- ja suitsukahjustused. "Esmalt ütles mees, et ta ei taha kuhugi mujale minna, kuid kuna korter oli elamiskõlbmatu, veendi teda ikka asenduspinda vastu võtma," sedastas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar ja kinnitas, et linnavalitsusel on mehele pakkuda ajutine elamispind, kuhu õhtuks sisse saaks kolida.