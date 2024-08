VISIOON Virtsu tuleb suudlevate silkude skulptuur ja Werderholmi kvartal

Detailplaneering on kehtestamise ootel. Sügisel loodetakse volikogult sellele roheline tuli saada. Mardo Leiumaa selgitas, et planeering on niivõrd kaua aega võtnud, kuna see on üldplaneeringut muutev detailplaneering. "Oleks ta ainult tootmiseks jäänud, siis poleks pikalt läinud," lausus ta. Muuta on tulnud ehituskeeluvöönditki.



Aimar Roomets, Raul Kesküla, Henrik Raave ja Mardo Leiumaa loodavad, et sügisel saab detailplaneering kehtestatud ja kvartali arendamisega võib hoogsalt edasi minna. Foto: Mailiis Ollino

Uusarenduse ankruks saab Kõmsil tegutsenud K.MET, millele senises asukohas ei jätku elektrivõimekust, et tootmist laiendada. Virtsu kolimine on olnud K.METi omanike Mardo Leiumaa ja Aimar Roometsa ammune unistus. Nad on vaadanud mitut hoonet vaadanud, kuid plaanid on läinud vett vedama. Ühe krundi puhul, mille nad ostsid, ilmnes näiteks kohalike elanike vastumeelsus.

Kui praegu on Kõmsil umbes 4000 ruutmeetrit tootmispinda, siis uues kompleksis oleks 7000.

K.METi kolimist pole detailplaneering tegelikult seganud, sest nendele jääv krunt on tootmismaa. Plaanidele tõmbas pidurit koroonapandeemia. Leiumaa arvab, et ehk järgmise aasta alguses võiks kopa maasse lüüa.

Seni aga pole ettevõtjad niisama, käed rüpes, oodanud.

Algust on tehtud promenaadi markeerimisega ehk rannajoon on kaetud killustikuga. Raave on märganud, et juba käivad pered lastega rannal patseerimas ja meres suplemas. Promenaadile on püstitatud pingid väärikatele Virtsu kodanikele. Nimelise pingi on saanud sporditegelane Martin Vänt ja Mardo Leiumaa isa Mart kui üks kalatehase eestvedajatest. Plaan on pinke lisada.



Promenaadi ehitusega piki rannajoont on juba algust tehtud. Foto: Mailiis Ollino

Promenaadile on Leiumaal ja Roometsal idee püstitada suudlevate silkude skulptuur. “Tänu silgule on kõik need hooned siia omal ajal ehitatud,” selgitas Roomets. Nad on rääkinud kujur Seaküla Simsoni ehk Aivar Simsoniga, kes oli ideega päri.

Poolteise aastaga on hoog sisse lükatud rannahoone ehitusele kohas, kus kunagi asus kalade soolamistsehh. Seal on muu hulgas juba toimunud kaks muusikafestivali. Raave sõnutsi on sündmused aidanud ühendada kogukonda ja toonud kokku umbes 30 aktiivset inimest.



Virtsu rannahoone korrastamisele on palju kaasa aidanud kohalik kogukond. Foto: Mailiis Ollino

Rannahoone on korrastatud: õla on alla pannud nii kohalikud ettevõtjad kui kaugemad inimesed. Näiteks aknad aitas välja vahetada Virtsu ettevõte Kvaliteetaken, Tallinna reaalkoolilt sai MTÜ Virtsu Rannahoone kasutatud kunstmurumatid, mis on plaanis panna rannahoone põrandale.

Pool katustki on välja vahetatud tänu tuulikufondi kaasrahastusele. Teise poole tarvis käib praegu rahakogumine ürituste tulu toel.

Raave sõnutsi on krundid hinnastatud ja aktiivne müügitöö hakkas sel suvel pihta.