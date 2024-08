Veebipolitseinik: Uudishimu ei õigusta traumeeriva materjali jagamist

Pärnumaa veebipolitseinik Karmen Raud paneb aga kõigile südamele, et vägivaldse sisuga videote ja piltide levitamine mõjub psüühiliselt väga halvasti vägivalla all kannatanutele, nende lähedastele, sõpradele. "Küsige endalt, kas mina tahan, et minu lähedasest selliseid videoid, pilte jagataks? Vaevalt. Uudishimu ei õigusta traumeeriva materjali jagamist," kinnitas Raud.

Lapsevanematel tasub olla tähelepanelik. "Tundke rohkem huvi, millistes veebikeskkondades teie lapsed toimetavad ja mida seal päriselt näha on. Tehke noortele selgeks põhimõte, et vägivald ei ole viis asju lahendada. Kui huvi on sellise materjali vastu leige, ei ole põhjust ka seda jagada selleks, et end huvitavaks teha," toonitas veebikonstaabel.