Port Artur Grupp sai uue juhi

Lembit oli Port Arturi tegevjuht 2017. aastast. Eelmisest aastast on ta Kilingi-Nõmme majandusühistu juhatuse liige.

Klaassen on varem töötanud AS Riigi Kinnisvara Lääne piirkonna haldusjuhi, OÜ Elmo Rendi tegevjuhi ja SA Pärnumaa Arenduskeskuse juhina.

Äsja tööd alustanud juhtkonna eesmärk lähiaastatel on tuua Pärnu linnasüdamesse uus elu, teostades plaanid Pärnu südalinna jõeäärse kvartali arendamiseks koos kohaliku omavalitsuse ja koostööpartneritega. "Meie visioon on luua südalinn, mis tooks kliente, investeeringuid ja rajaks tervikliku asumi nii siinsetele elanikele, ettevõtjatele kui ka külastajatele," ütles Port Artur Grupi uus tegevjuht.

Indrek Klaassen on varem Port Artur Grupis töötanud arendusjuhina.

Klaasseni sõnade kohaselt on lähiajal plaanis kohtuda kõigi partneritega, sealhulgas Pärnu linna ja naabritega, et arutada koostöö üle. "Soovime jätkata pooleli projektidega ja muuta südalinn atraktiivsemaks linnakeskkonnaks, tuues linna uusi kauplejaid, rohkem sündmusi ning senisest enam elu ja melu. Pärnu linn on seadnud prioriteediks kesklinna arendamise, sealhulgas Raba-Laia silla ehituse ja ümbruse teedevõrgu rajamise ning korrastamise. Port Artur Grupp panustab samuti nüüdisaegse linnaruumi rajamisse pooleli jäänud Aida 10 ärimaja ja üle Ringi tänava Port Artur 2 kaubamaja parkimismajaga ühendava klaasgalerii lõpuni ehitamisega.”