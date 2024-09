Jüri Jaanson läheb poliitikast taanduva Siim Kallase asemel riigikokku

Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak avaldas Siim Kallasele kogu fraktsiooni nimel südamest tänu. "Siim on pannud aluse Reformierakonnale ning mitu aastakümmet töötanud selle nimel, et Eesti oleks vaba, tugev ja edumeelne riik. Tema panus Eesti riigi ehitamisse ja juhtimisse on olnud sisuline ja märgiline. Ning tema pühendumus ja kirg poliitika vastu on olnud eeskujuks ning innustanud aastate vältel paljusid hakkajaid inimesi poliitikasse tulema. Taasiseseisvunud Eesti edulugu on paljuski ka Siim Kallase elutöö ning ta on olnud üks peamisi eeskõnelejaid nende liberaalsete väärtuste ja vabaduste eest, mille üle saame Eestis uhkust tunda. Südamest aitäh, Siim!" avaldas Pillak.