Kodutuid abistanud ühingu hämarad teod kisuvad veel hämaramaks, õigluse tagaajajaid ei paista

Üheksa aastat Mihkli majas elanud pensionäri ütlust mööda ei ole küll õige, et neid sedasi lüpsti, kuid midagi teha ka ei oska. “Mis läinud, see läinud,” tõdes naine, kes majas elatud aastate jooksul maksis remondifondi tuhandeid eurosid.

Iga kuu koguti elanikelt 40,80 eurot fassaadi renoveerimiseks. Pärnu Postimehe käsutuses on üks tugikeskuse üüri ja kommunaalteenuste arve. Tegemist on ühe inimese möödunud aasta augusti arvega. Sellelt nähtub, et elektri eest tuli tasuda 36,70 eurot. Elanike kinnitusel oli see summa iga kuu sama – kõik maksid nii palju.