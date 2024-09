Enefit Green hakkab uurima veel ühe tuulepargi rajamist Liivi lahte

Enefit Green soovib rajada Liivi lahte kuni 1000megavatist meretuuleparki, mis kataks keskkonnahoidliku elektriga kuni poole Eesti aastasest elektritarbimisest. Olenevalt tuuliku kõrgusest ja muudest tehnilistest näitajatest tuleks parki 50–84 tuugenit, mis toodaksid umbes neli teravatt-tundi rohelist elektrit. KMH puhul on arvestatud kuni 300meetrise tipukõrguse ja 20megavatise võimsusega tuugenitega. Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuht Karmo Kõrvek rääkis, et reaalselt oleksid tuulikud 260meetrised ja 15megavatised.

Meretuulepark on kavandatud Liivi lahte, Kihnu saarest 11 kilomeetri ja Häädemeestest 16 kilomeetri kaugusele. Selle ala KMH aruanne peaks valmima sügisel, järgneb selle kooskõlastamine ja avalik arutelu. Viimane sõna on kliimaministeeriumil. Meretuulepargi eeldatav ehitusaeg on aastail 2028–2030.