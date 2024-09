Terviseamet tuletab meelde laste kaitsesüstimise vajalikkust

Juhkam soovitab lapsevanematel koos perearsti või pereõega üle vaadata oma laste vaktsineerimise seis ja teha vajalikud vaktsineerimised esimesel võimalusel. Enne 1. klassi minekut peaks perearsti juures tehtud olema vaktsiin, mis annab kaitse difteeria, teetanuse, läkaköha ja lastehalvatuse vastu. Samuti peaks laps olema saanud kooli alguseks kaitse leetrite, mumpsi ja punetiste vastu.



Laste vaktsineeritus Pärnumaal Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel peab nakkushaiguste leviku vältimiseks olema vaktsineeritud vähemalt 95 protsenti lastest. Pärnumaal oli 2023. aasta seisuga kaheaastastest lastest leetrite, mumpsi ja punetiste vastu kaitstud 84 protsenti ning difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemophilus influenzae B-tüübi ja B-viirushepatiidi vastu 83 protsenti. Kaheksa-aastastest lastest vaktsineeriti õigeks ajaks difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu 81 protsenti. 14aastastest oli leetrite, mumpsi ja punetiste vastu õigel ajal korduvvaktsineeritud 77 protsenti ja 16aastastest difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu 79 protsenti. Andmed: terviseamet

Juhkam tõdes, et haigust ennetada on kindlasti ohutum kui seda läbi põdeda. "Immuniseerimiskavas olevad vaktsiinid on väga pikalt käibel olnud ja korralikult uuritud, haiguse kulgu ja lõppu ei näe me aga kunagi ette," selgitas ta. Peale lapse kaitsmise mängib vaktsineerimine tähtsat rolli tema haridusteel. "Näiteks kehtib paljude riikide koolides või ülikoolides vaktsineerimise nõue," lisas Juhkam.



Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkam. Foto: Urmas Luik

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnutsi ei ole tänu vaktsineerimisele paljusid ohtlikke nakkushaigusi Eestis juba aastaid nähtud, kuid enamik neist on endiselt vaid ühe lennu- või laevareisi kaugusel. "Ka sel aastal on Eestis diagnoositud leetreid ja läkaköha. Tegemist on ägedate haigustega, mis levivad endiselt paljudes Euroopa riikides. Selleks et kaitsta oma lapsi ja nende raskete haiguste laiemalt levikut Eestis ära hoida, on oluline jälgida lapse vaktsineerimiskalendrit ja teha kõik kaitsesüstid õigel ajal," kinnitas Härma.

Kooliteed alustava või kooli vahetava lapse muude dokumentide hulgas peab olema väljavõte lapse tervisekaardist, kuhu on kantud kõik tema vaktsineerimised. Neid näeb ka aadressil terviseportaal.ee. Kui vaktsineerimisandmeid seal pole, tuleks oma perearstilt paluda, et ta need portaali kannaks.



Tasuta vaktsiinid Eestis võimaldatakse tasuta vaktsiin lastele ja noortele tuberkuloosi, B-viirushepatiidi, rotaviirusnakkuse, difteeria, teetanuse, läkaköha, punetiste, leetrite, mumpsi, lastehalvatuse, HPV ja B-tüübi hemofiilusnakkuse vastu. Täiskasvanuid kaitsesüstitakse difteeria-teetanuse vastu iga kümne aasta tagant. Samuti saavad tasuta gripivaktsiini riskirühmad, sealhulgas kuni seitsmeaastased lapsed. Andmed: terviseamet