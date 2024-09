Toetuse viibimine sundis elementmajade tootja tehast sulgema

Matekil on kaks tehast, millest üks asub Pärnus, kus toodetakse element- ja moodulmaju, ja teine Põhja-Pärnumaa vallas Vändras. Põhja-Pärnumaal toimetab Matek kunagises metallitöötlemise tootmishoones, mille soetas umbes kolm aastat tagasi. Seal toodeti kortermajade renoveerimiseks mõeldud mooduleid. Tehases valmivad välisseinaelemendid, mis on juba soojustatud, hõlmates aknaid, ventilatsioonitorustikku ja lõppviimistlusega fassaadi. Paneelid sõidutatakse objektile, kus need kinnitatakse hoone külge. Vahe tavapärase kohapeal renoveerimisega seisneb peamiselt selles, et kogu fassaaditöö tehakse tehases, platsil ainult monteeritakse.