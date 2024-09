Akadeemia tänava riigimajas foorumil näidatakse parasjagu ekraanilt, kui drastiliselt tõuseks veeteenuse hind Põhja-Pärnumaa vallas ilma reformita. Siinjuures märgitakse, et vallavolikogu ilmselt säärast, mõnekümne euro suurust tõusu läbi ei laseks ja kokkuhoid tuleks investeeringute pealt.

Asjapulgad kliimaministeeriumist on seisukohal, et senise vee-ettevõtluse mudeliga ei ole võimalik pikas perspektiivis enam jätkata. Vähemalt mitte nii, et kvaliteet ei kuku ja inimesed jaksavad maksta. Jätkusuutliku olukorra saavutamiseks peaks Pärnumaale jääma üks suur vee-ettevõte.