Algasid Pärnumaa aasta isa otsingud

“Emade kõrval on ka isad ja tahame konkursiga väärtustada isasid, kes nii töö kui panuse kõrvalt kogukonda tegelevad lastega, tegutsevad ühesõnaga mitmel rindel. See on meie silmis tunnustust väärt,” selgitas Jaanus Ots, kes on EROKi esindaja kõnealuse konkursi korraldamisel. “Kandidaat ei pea olema seotud Kaitseliiduga, kuigi kaks aastat on konkursi tulemusena aasta isaks kuulutatud militaarne mees. Meie eesmärk on leida neid, kes on panustanud kogukonda, olgu ta siis arst või hea töömehena aidanud midagi teha.”