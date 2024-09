“Ehkki taristuminister on hinnanud, et riiklik üürimajade programm on edulugu ning ka regionaal- ja põllumajandusminister kutsub ehitama igasse valda riiklikku üürimaja, tuleks enne uusi rahastamisotsuseid ja segumasinate käivitamist kogemust kriitiliselt hinnata. Tuvastasime auditis senise üürimajade programmi rakendamisel hulgaliselt põhimõttelisi probleeme, mis ei võimalda riigikontrollil ministrite optimismi jagada. Enne järgmiste voorude käivitamist vajaksid auditis toodud probleemid lahendamist,” leiab riigikontrolör Janar Holm.