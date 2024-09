Rannabussiga saab sõita sügiselgi

Pärnumaa ühistranspordikeskuse vanemlogistik Toomas Talts ütles, et kuna nõudlus on jätkuvalt olemas, jääb liin nr 2 (Haigla–Oja–Supelrand) käiku ka oktoobris.

Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk on varem märkinud, et randa viiv bussiliin avati eelkõige vastu tulles Ülejõe elanikele, kes ammu olid soovinud otseühendust supelrannaga. Kuid mitte ainult: see hõlbustab ka rannas asuvate spaahotellide töötajatel kodu ja töökoha vahel liikumist. Arvestades just uut linna parkimiskorda, mis seab ranna piirkonnas autoga liiklemisele piirangud.