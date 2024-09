Taristuministri teatel võiks Rail Balticu rongid Tallinnast Pärnu sõita enne kümnendi lõppu

Ministri sõnade kohaselt on oluline, et kümnendi lõpuks avaneks Rail Balticu ühendus Tallinnast Varssavisse. Seejuures toetab Eesti ideed alustada osalist käitamist juba enne 2030. aastat. Eestis võiksid rongid sõita Tallinna–Pärnu liinil juba enne kümnendi lõppu, 2028. või 2029. aastal. Ent peamine eesmärk on, et 2030. aastaks oleks raudteeühendus täies ulatuses valmis Tallinnast Läti piirini. Minister avaldas lootust, et ka lõunanaabrid suudavad piiriüleste ühenduste loomisel hoida vajalikku ehitustempot.