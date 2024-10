Liivi lahe meretuulepargi kaablikoridor võib minna läbi Lottemaa

Merekülas on kaks võimalikku liitumist joonistatud Lottemaale. Üks maakaabli koridore on tõmmatud jänestemaja ja rongijaama vahele ja teine Lottemaa kinnistu piirile Giovanni teatri lähistele. Lottemaa kinnistu kuulub Kaitseliidule ja osaühingul Lottemaa Teemapark on seal 35 aastaks hoonestusõigus.

Lottemaa tegevjuht Margit Toodu sõnas, et nemad on roheenergia pooldajad, kuid maakaabel tekitab neis muret. “Me ei saa lubada, et see jookseks läbi meie maa, see takistaks äritegevust,” lausus ta. “Kui see läheks piiri äärest ega tooks kaasa kitsendusi, siis on see talutav.”