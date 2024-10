Galerii Pärnumaa tunnustas haridustöötajaid tänuväärse töö eest

Aasta põhikooli aineõpetaja tiitli pälvis Pärt Kukk Uulu koolist. Kui Uulu kool uuris sellel aastal ülikooli tegevusuuringu raames õpilaste psühholoogiliste põhivajaduste toetamist ainetundides, selgus, et õpetaja Kukk innustab ja julgustab õpilaste väitel neid väga palju. Ta on hinnatud nii õpilaste, õpetajate kui lastevanemate seas. Seda ilmestab asjaolu, et tema õpilane Rudolf Harald Kivi, kes praegu õpib Nõo reaalgümnaasiumis ja osales saates “Rakett 69”, jõudis võistluse finaali. Seal paluti osalejail valida oma kõikide õpetajate seast üks, kes on neid enim mõjutanud, ja Kivi valik oli Kukk.