ETTEVAATUST Kurjategijate seadistatud robotid teevad petukõnesid

Telia riskijuhi Andreas Meistri sõnade kohaselt on seekordse petukõnede laine puhul läbiv joon see, et tegu on robot- ehk automaatkõnedega, kus ilmselt on tehisintellekti abil ette salvestatud eestikeelne tekst, mida siis telefonikõne ajal vastuvõtjale ette mängitakse.

"Selliste kõnede puhul saab kõne vastuvõtja aru, et ta ei räägi inimesega, ning talle mängitakse ette salvestatud helisõnum. Petukõnes väidetakse, et kõne vastuvõtja mõne teenuse leping on peatatud või lõppenud ning selle jätkamiseks on vaja sisestada Smart-ID PIN-koodid. Seda ei tohi mingil juhul teha," hoiatas Meister.

Petukõnede puhul jäetakse vastuvõtjale telefoninumbrit võltsides mulje, nagu oleks tegu mõnelt Eesti numbrilt tuleva kõnega. Tegelikkuses tulevad sellised kõned välismaalt. Nii võibki juhtuda, et kui helistada tagasi numbril, millelt justkui petukõne tuli, võtab vastu hoopis Eestis elav inimene, kes ei teagi, et tema telefoninumbrit kasutati petukõne maskeerimiseks.

Meister toonitas, et ükski endast lugu pidav teenusepakkuja ei pöördu oma klientide poole palvega PIN-koode või salasõnu jagada.

Kui eelkirjeldatuga sarnane kõne teie telefonile tuleb, tuleks see katkestada ja number telefonis blokeerida ning edastada info kahtlase numbri ja kõne aja kohta oma kõneoperaatorile. Meister selgitas, et sellise info saabumise järel saavad sideteenuse operaatorid võimaliku petukõnede algallika blokeerida. Ta tõi näiteks, et Telia on sel aastal blokeerinud üle miljoni petukõne katse.