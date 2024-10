Millal on õige aeg rehvivahetuseks?

“Soovitatav on talverehvid paigaldada siis, kui temperatuur langeb püsivalt alla seitsme kraadi. See on hetk, mil suverehvide haarduvus hakkab oluliselt vähenema, eriti niiskel või jäätunud teepinnal,“ selgitas Amservi teeninduse ja varuosade lao juhataja Ragnar Pildre.



Varasem talverehvide paigaldamine aitab juhil valmistuda ootamatuteks ilmastikuoludeks, näiteks varajasteks öökülmadeks või esimesteks lumesadudeks. “Kui talverehvid liiga hilja alla panna, võib juht leida end ohtlikes olukordades. Oleme kõik näinud uudiseid rohkete õnnetuste kohta esimese jää või lume korral – enamasti on need põhjustatud justnimelt suverehvide kasutamisest,” lausus Pildre ja lisas, et samuti tuleks arvestada rehvitöökodadesse tekkivate pikkade järjekordadega esimeste lumesadude saabumisel.



Talverehvide valimisel tuleb alati arvestada Eesti ilmastikuga. Seega tasuks rehvimüüjatelt alati küsida, kas pakutud rehvid on mõeldud just põhjamaisesse kliimasse, sest mitte kõik turul olevad talverehvid ei ole sobivad Eesti karmide talvede jaoks sobilikud.



Pildre sõnul võivad kallimad rehvid suurema tõenäosusega paremat kvaliteeti pakkuda, kuid alati ei pea valima varianti, mis maksab kõige rohkem. “Heade omadustega rehve leidub ka keskmises hinnaklassis, mistõttu tasub enne ostuotsust lugeda ka rehviteste – need annavad väärtuslikku teavet erinevate rehvide haardevõime ja vastupidavuse kohta talvistes oludes,” jagas Pildre kasulikku nippi.



Kui aga valida lamell- ja naasterehvide vahel, siis Pildre sõnul tuleb otsus teha elukoha teede ja oma sõitmisharjumuste järgi. Naastrehve soovitatakse piirkondadesse, kus teehooldust tehakse harvem või kus teeolud on sageli jäised – libedates tingimustes pakuvad naastud paremat haarduvust, kuid nende kasutamine on vähem keskkonnasõbralik.



Lamellrehvid sobivad hästi kõikidesse talvistesse tingimustesse ning neid võib paigaldada juba oktoobris, isegi kui lumi pole veel saabunud. “Lamellrehvid on keskkonnasõbralikumad, vaiksemad ning neid võib kasutada aastaringselt. Siiski tuleb arvestada, et suviste temperatuuride juures ei ole lamellrehvide haardevõime nii hea kui suverehvidel,” selgitas Amservi teeninduse ja varuosade lao juhataja ja lisas, et turvalisuse huvides on mõistlik kasutada suvel suverehve ja talvel talverehve.



Oluline on kontrollida ka enne talverehvide paigaldamist ka nende mustrisügavust. Talvele vastu minnes võiks minimaalne rehvimustri jääk olla viis millimeetrit.



Talverehvidega tohib Eestis sõita 15. oktoobrist 31. märtsini, erandina talviste tee- ja ilmaolude korral 1. oktoobrist 30. aprillini.