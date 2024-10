Linn peatas uhke arenduse teist korda, ometi ehitus jätkub

Pärnu jõe äärde uhkeid maju püstitava OÜ Vanasadama Arenduse ja linnavalitsuse vahelise erimeelsuse keskmes on küsimus, kas hooneid ehitatakse kinnitatud projekti järgi. Linn leiab, et mitte: maa-aluseid parkimiskohti tehakse nõutust vähem, osa äripinna asemele rajatakse korterid ja hoone ehitatakse lubatust pool meetrit kõrgemale. Arendaja kinnitab: sadamasse kerkivat hoonet ja maa-alust parklat ongi seni rajatud kehtiva ehitusloa alusel.

Eelmise aasta oktoobrist alates on linnavalitsus väljastanud hulga ehitust puudutavaid otsuseid ja seisukohti. Muu hulgas andis linn esimest korda juba mullu korralduse peatada objektil töö, ent tühistas selle ise, pärast seda kui arendaja oli tagasi võtnud uue ehitusloa taotluse. Nii linn kui arendaja on mullu sügisest saati vaidlustanud kohtus eri aspekte ja kohus on teinud mitu otsust. Kõige kiuste on ehitamine jätkunud ja kolm korpust valmib järk-järgult.