Tänaval saab varjumise kohta lugeda

Lääne päästekeskuse varjumiskohtade nõunik Jaanus Ots selgitas, et kui varem said inimesed infot vaid veebilehelt või äpist, siis nüüdsest on tänu kohalikule omavalitsusele paigaldatud silmatorkavad stendid kolme asukohta: Paikusele, Pärnu südalinna Martensi väljakule ja Kaubamajaka kõrvale. "Need on paigaldatud rahvarohketesse kohtadesse. Näiteks ainuüksi Martensi väljaku 100 meetri raadiuses on varjumiskohti 5800 inimesele," avaldas Ots. Ta julgustas teisigi omavalitsusi samasuguseid stende rajama.



Pärnu linna elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator Raivo Lumiste tõdes, et loomulikult ei oota meist keegi kriise, aga need võivad meid siiski tabada. "Meie kohustus on suunata inimesi saama kriisiteadlikumaks, sest mida rohkem inimesi suudab eri kriisiolukordades iseseisvalt ja teadlikult tegutseda, seda rohkem on võimalik päästa elusid ning vähendada tervise-, keskkonna- ja varakahjusid," selgitas ta. "Stendide eesmärk on viia oluline info inimeste lähedale, kust seda oleks kõikide meeltega võimalik omandada."



Enamik avalikke varjumiskohti avatakse vaid sõjalise ohu korral ja on mõeldud lühiajaliseks varjumiseks – need on enamasti keldriruumid tugeva konstruktsiooniga hoonetes, mis on lihtsasti ligipääsetavad ja kõigile ohuolukorras tänaval viibijatele avatud.



Pärnu linnas on avalikke varjumiskohti kümme ja teist sama palju maakonnas. Lääne päästekeskuse teatel on see Eesti riigi ja elanike kaitseks suur panus, et nii ettevõtted kui omavalitsused on andnud nõusoleku ja on valmis neid ruume tähistama avaliku varjumiskohana.



Infostendid on loodud koostöös Pärnu linnavalitsusega. Avalikud varjumiskohad on mõeldud inimestele, kes viibivad avalikus ruumis. Kodus või tööl viibivad inimesed peaksid varjuma enda hoonesse.



Olulisim teave varjumise kohta Parim varjumiskoht on lähim. Sõjalise konflikti ajal liikuge oma asukoha hoone keldrisse. Kui see puudub, siis madalale korrusele akendest eemale tugevate seintega ruumi. Avalikku varjumiskohta kasutage siis, kui liigute tänaval, see on teile lähedal ja mujale pole minna. Kui kuulete sireene või olete saanud riigilt EE-ALARM-teavituse varjumiseks, siis minge esimesel võimalusel lähimasse siseruumi, sulgege aknad, uksed ja ventilatsioon. Lisainfot otsige alles siis, kui olete ohutumas kohas. Seda saate leheküljelt kriis.ee, häirekeskuse kriisiinfotelefonilt 1247. ERRist, muudest meediakanalitest ja sotsiaalmeediast. Allikas: Lääne päästekeskus