Pank suleb Pärnus klienditeeninduse

"Inimesed liiguvad teenuste tarbimisel üha enam digimaailma ja füüsilise kokkupuute vajadus väheneb järjepidevalt. See suundumus sai koroonapandeemia ajal hoogu juurde," selgitas Luminori Eesti eraisikute panganduse juht Kaspar Kork. "Seda kinnitab meie kontorivõrgustiku analüüs, näiteks on uute klientide liitumine veebi teel mullusega võrreldes kasvanud 27 protsenti."

Kuigi pangakontorisse mineku põhjusi jääb tänapäeval üha vähemaks, on Luminori eesmärk olnud, et kõik pangateenused oleksid klientidele alati kättesaadavad asukohast sõltumata. "Näiteks saavad kliendid digitaalselt teha kõiki olulisemaid pangatoiminguid, sealhulgas avada kontot ja taotleda laenu. Samuti näitab klientide tagasiside, et üldine rahulolu meie pakutavate teenustega on märgatavalt kasvanud," lisas Kork.