Valla rahaga susserdanud raamatupidaja jäi kohtus kaotajaks

Kuna Kihnu vallavalitsus lasi pärast seda, kui kummalised tehingud valla rahaga ilmsiks tulid, Vesiku hoiatuseta lahti, tuli Pärnu maakohtul anda hinnang, kas tegu oli töökohustuste raske rikkumisega. Kohus tuvastas, et valla pearaamatupidaja ei saanud Vesiku tõttu teha mullu jaanuaris kassainventuuri. Peale selle, et Vesik võttis tööandja teadmata 1000 eurot sularahas avansina, tegi ta isiklikult kontolt vallavalitsuse kontole mullu 19. jaanuaril ülekande summas 14 315 eurot. Neli päeva hiljem tegi ta raamatupidamisprogrammis korrigeerimiskanded ja kandis isiklikult kontolt valla kontole üle veel 3534 eurot.

Kohus leidis, et ei kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ega raamatupidamise seadus luba toimetada valla rahaga selliselt, nagu Vesik seda tegi: võtta sularahakassast raha seda dokumenteerimata. Selline käitumine on arusaamatu ja lubamatu. Sealjuures märkis kohus, et pole tähtsust, kui suur summa võeti, vaid see, et staažikas raamatupidaja manipuleerib sularaha ja raamatupidamiskannetega, sealjuures teeb enda kontolt kostja kontole nii kannete korrigeerimise tagajärjel ülekandeid kui ka väidetavalt sularahakassa sissemakseid.