Graafikud Pärnumaalased tunnetavad üha suuremat ilmajäetust

"Endiselt on suurimas vaesusohus üksikud inimesed või leibkonnad, kus on ainult üks sissetulekuallikas. Absoluutne vaesus on kõrgem ka töötute seas. Meie eesmärk on aidata kõige haavatavamaid sihtgruppe: vanemaealisi ja üksikvanemaid paremale majanduslikule järjele nii eri toetuste kui ka teenuste kaudu," selgitas sotsiaalministeeriumi majandusliku toimetuleku juht Kati Nõlvak.

Nõlvaku sõnutsi on viimastel aastatel võetud vastu meetmeid vaesuse leevendamiseks ja toimetuleku parandamiseks enim abi vajavate seas. Eelmisel aastal toimus viimase 15 aasta suurim pensionitõus ning pensionäridele on tagatud maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses. Mullu juulis jõustus hooldereform, mille tulemusel muutus hooldekodukoht inimestele kättesaadavamaks ja vähenes nii lähedaste makse- kui hoolduskoormus.

Sel aastal on muutunud õiglasemaks ka haigus- ja hooldushüvitised vanemapuhkuselt naasnud lapsevanematele. Kasvanud on lapse- ja peretoetused, üksikvanema lapse toetus ning elatisabi on kahekordistunud. "Meie siht on 2030. aastaks vähendada kogu elanikkonna suhtelises vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavate inimeste osa 21 protsendini. Oleme seadnud eraldi sihi, et laste suhtelise vaesuse ja tõrjutuse määr langeks lausa alla 15 protsendi," lisas Nõlvak.