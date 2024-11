Isa läbi statistiku silmade Üle poole Pärnumaa meestest on isad

Keskmine Pärnumaa isa on Eesti keskmisest aasta võrra vanem ehk 55aastane ja tal on kaks last. Kõige rohkem on 52aastasi isasid.

Eestis elab 307 637 isa. Kuus kümnest täisealisest Eesti mehest on isad. Keskmine Eesti isa on 54aastane ja enim on 40aastasi isasid. Üle 100 aasta vanuseid isasid elab riigis 17.

Mullu esimest korda isaks saanud mehed olid keskmiselt 32aastased. Keskeltläbi on Eesti isal kaks last. Kõige rohkem lapsi on Antsla valla isadel.

Kõige suurem on isade hulk Saaremaal, vähim on neid juba aastaid olnud Harjumaal.