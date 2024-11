Rahvusvaheline seltskond arutleb suvepealinnas saastevabade kütuste tuleviku üle

Tegemist on esmakordse selleteemalise ja nõnda mahuka konverentsiga Pärnus. Valdavalt inglise keeles toimuvat kekustelu on võimalik sünkroontõlke abil kuulata nii eesti kui prantsuse keeles. Päeva juhib Eesti rahvusringhäälingu ajakirjanik Johannes Tralla.

Selle korraldajad on ürituse veebilehel leiduva info järgi Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee, Hollandi saatkond Eestis, Pärnumaa arenduskeskus, AS Metrosert, Eesti välisinvesteeringute keskus ja Power2X. Viimasena mainitu on Hollandi firma, mis soovib Pärnusse rajada miljardi euro eest tehase, mis hakkaks tootma rohemetanooli.