VIDEO Staarisaatest tuntud Marta Lotta Kukk andis välja singli arglikust armastajast

“Appi!” valmis koostöös Johannes Pihlaku, Hyrr Innokent Vainola ja Taavi-Peeter Liivaga. Ako Lehemetsa abiga valmis muusikavideo, kus lauljatar kehastub hakkajaks tantsutüdrukuks, et natuke vaatajaga flirtida. “Teadsin, et “Appi!” visuaal peab olema värviline ja natuke ajuvaba. Riietusega aitas mind Eesti kaubamärk Woolish, kellega valisime mulle outfit‘id (rõivad, toim),” lausus Kukk. “Mul on sellise heas mõttes veidriku mängimine juba lapsest saati käpas, seega pühkisin häbi maha ning tantsisin täiest südamest,” lisas ta.