Koduotsija Seenior koerte kuul otsib jalutajat väärikas vanuses Roi

Tegu on omanikult võõrandatud keerulise minevikuga koeraga. Eelmise omaniku poolt väärkoheldud koer on kaotanud kuulmise ja nägeminegi on kesisevõitu. Tema usaldust inimese vastu pole see siiski mõjutanud. Roi on väärikas vanuses, rõõmsameelne ja aktiivne koer, kes armastab jalutuskäike inimesega.

Täiskasvanud koerale kodu pakkudes on võimalik looma kohta juba enne tema koju toomist väga palju infot saada. Kuna täiskasvanud koer on juba väljakujunenud isiksus, on võimalik ära näha milline on tema iseloom, välimus ja suurus, mis talle meeldib või ei meeldi, milline on tema energiatase, kas ta on seltsiv või omaettehoidev, kas talle meeldib diivanil lösutada või mitmetunniseid jalutuskäike teha. Need tegurid annavad väga palju infot selle kohta, millistes tingimustes ja kellega koos loom kõige paremini elama sobiks. Ei tasu karta ka seda, et vanale koerale uusi trike ei õpeta – koer on võimeline õppima igas vanuses ja tegelikult on lihtsam õpetada just vanemaid koeri, kui kutsikaid. Vanemad koerad ei ole nii hajameelsed ning nad suudavad paremini keskenduda. Ja mis kõige tähtsam – seeniorkoer on võimaluse eest tõeliselt tänulik.