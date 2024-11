Koduotsija Seeniorkoerte kuul otsib jalutajat väärikas eas Roi

Roi on omanikult võõrandatud koer, kellel on keeruline minevik. Eelmine omanik väärkohtles teda ja loomake on kaotanud kuulmise, ka tema nägemine on kehvavõitu. Ent inimest usaldab ta ikkagi.



Roi on väärikas eas, rõõmsameelne ja aktiivne koer, kes armastab jalutuskäike.



Kutsikad on varjupaikades kõige tahetumad ja leiavad tavaliselt väga kiiresti kodu, samal ajal kui viieaastased ja vanemad koerad ootavad varjupaigas seda päris enda inimest vahel isegi aastaid. Tegelikkuses aga võib vanem koer paljude uute loomaomanike ellu hoopis paremini sobituda.

Täiskasvanud koerale kodu pakkudes on võimalik tmea kohta juba enne kojutoomist väga palju infot saada. Kuna täiskasvanud koer on juba välja kujunenud, on teada tema iseloom, välimus ja lõplik suurus, tema energilisus, seltsivus ja aktiivsus, samuti see, mis talle meeldib ja mis mitte. See annab infot, millistes tingimustes ja kellega koos loom kõige paremini elama sobiks.



Ei tasu karta ka seda, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta: koer on võimeline õppima igas vanuses ja tegelikult on lihtsam õpetada just seeniore kui kutsikaid. Eakad koerad ei ole nii hajameelsed ja suudavad paremini keskenduda. Ja mis kõige tähtsam: seeniorkoer on võimaluse eest tõeliselt tänulik.



Musta värvi Roi on valmis kojuminekuks. Ta on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrje.

Kui tunnete, et just teie võite täita Roi südamesoovi ja pakkuda talle seltsi tema elupäevade lõpuni, seadke sammud Pärnu varjupaika ja sobitage koeraga lähemat tutvust. Lisainfot saab meiliaadressil parnu@varjupaik.ee ja telefonitsi 524 6705.