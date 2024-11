Elisa sulges 3G-võrgu Pärnumaal

Polli sõnutsi antakse klientidele, keda 3G-võrgu sulgemine otseselt puudutab, otseteavituse teel sellest teada. "Kõigil Elisa klientidel on võimalik veebiaadressil ise kontrollida, kuidas võrgu sulgemine just neid mõjutab," lisas Polli. Selleks tuleb veebilehe www.elisa.ee/#sm3t vestlusaknas teha personaalne päring ja sisestada kas SIM-kaardi või telefoninumber.

"5G-tehnoloogia arendamise kõrval on 3G-võrgu sulgemine üks meie lähiaastate kõige suuremaid strateegilisi projekte, mis lubab tuua välkkiire mobiilse interneti veelgi rohkemate inimesteni," ütles Polli, lisades, et 3G-võrgu hõivatud sagedusressursse ja riistvara on võimalik edaspidi kasutada 4G- ja 5G-võrgu tarbeks. Tema seletuse kohaselt on sagedusmahud piiratud vara ning aja ja klientide ootustega kaasas käimiseks tuleb uued tehnoloogiad esikohale seada.