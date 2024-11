VIDEO Pärnu tänavatantsutreener noppis Leedus hõbeda

Võistluskord nägi ette paarides mõõduvõttu. Tantsitakse küll ükshaaval, vaheldumisi vastaspaariga, kuid formaat annab võimaluse paarilisega ühisteks koreograafilisteks ehk varem harjutatud vahepaladeks ning koostöö ja ühine muusikatunnetus määravad ka paari tugevuse. Tänavatantsuvõistlused põhinevad üldjuhul improvisatsioonil, nii oli ka Leedus. See tähendab, et tantsija ei tea, mis muusikat tema etteaste ajal mängitakse ja kava sünnib kohapeal, vastavalt muusikale.

Võistlused on tantsijaid sel kuul viinud ka põhja poole, Rootsi. Novembri alguses toimus ühine väljasõit Malmösse, kus leidis aset üks lähiriikide suuremaid tänavatantsuvõistlusi Hip-Hop Weekend. Ka Rootsis tantsiti 2 vs. 2 ehk paarides, sealgi oli Kunnberg paaris Mašinaga ja üheskoos jõuti house-kategoorias esikaheksasse, kus tuli vastu minna stiili sünnilinnast Chicagost tulnud tantsijatele.

House kui tantsustiil sündis 1980ndatel Chicagos ja New Yorgis kõrvuti house-muusika väljakujunemisega. See tantsustiil on õhuline ja kerge, koosneb peamiselt lainelisest kehatööst ehk jacking’ust, kiirest jalgade tööst ehk footwork’ist ja maad ligi tantsitavatest elementidest. House on saanud mõjutusi Aafrika, Ladina-Ameerika ja Brasiilia tantsudest, selles leidub džässi, stepi, iluuisutamise ja capoeira elemente. Pärnus saab stiili õppida Janeli Kunnbergi käe all JJ-Streeti tänavatantsukoolis. Võistlusformaadiga aga on võimalik lähemalt tutvust teha sellel laupäeval Tartus Raatuse koolis, kus toimub Eesti tänavatantsu karika neljas etapp.