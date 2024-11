Heade inimeste abiga püsib lootus täita üle 60 Pärnumaa lapse jõuluunistus

Maxima kommunikatsioonijuht Janika Jaago ütles, et Pärnumaa laste kingisoovid on koondatud Pärnu Maxima XXX kauplusesse ja kokku leiab Pärnu inglipuult 62 lapse jõuluunistuse.

Laste soovid kogusid kokku sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad. "Neil on kõige parem ülevaade sellest, millistel peredel abi tarvis on," märkis Jaago. Peale piirkondlike sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate edastasid laste jõulusoove Eesti suurperede liit ja Tallinna sotsiaaltöö keskus.

Populaarsemate kingisoovide hulgas on Pärnus legod, kõrvaklapid, arendavad mänguasjad, meisterdamiskomplektid ja maiustused. Samuti on osa soove praktilised: hügieenitarbed, talverõivad ja -saapad, sallid-mütsid.

Täitmaks vähekindlustatud peredes kasvavate laste soovid, on Maximasse paigutatud puud, mille külge on riputatud laste soovidega inglikesed. Neil on kirjas lapse nimi, vanus ja kingisoov. Igaüks, kes tunneb südames soovi teha head, saab võtta puult inglikese, osta sellel märgitud eseme ja viia koos inglikesega Maxima infoletti või kassasse 15. detsembrini.

Pärast kampaania lõppu toimetatakse kingitused sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate kätte, kes edastavad need otse peredele. “Eesmärk on toimetada kõik kingitused peredeni enne jõulupühi, et igal lapsel oleks jõululaupäeval unistuste kink kuuse all,” lausus Jaago ja lisas, et ühtekokku on tänavu inglipuudel 2644 lapse nimi.