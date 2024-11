Parimate mahetootjate konkursil olid pärnumaalased esirinnas

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmani sõnade kohaselt tuleb mahesektori konkurentsivõime arendamiseks kindlasti vaadata koduturust kaugemale. "Oleme riiklikul tasandil seadnud ambitsioonika eesmärgi kasvatada mahesektori ekspordimahtu aastaks 2030 pea 2,5 korda, 80 miljoni euroni. Praegune katsumus on sihistada riigi tegevus nii, et ladustamis- ja töötlemisvõimekus ning suuremate koguste koondamine oleks toetatud. Kindlasti tahaksime jätta Eestisse toorainele lisandväärtuse andmisest tekkiva kasumi," sõnas Hartman.

Konkursi patrooni Angelica Udekülli kinnitusel on konkursile esitatud toodete valik muutunud mitmekesisemaks ja tooted läinud oma olemuselt keerukamaks. "Lihtsalt piima, jahu ja mee kõrvale on tulnud näiteks funktsionaalsed ning tervist toetavad tooted, aga ka mugavustooted," rääkis ta. Aasta-aastalt muutuvad üha köitvamaks pakendidki, mis sobivad kinkimiseks. Udekülli hinnangul osatakse mahetoorainet suurepäraselt väärindada ning Eesti mahetoodete tase on kõrge ja valik lai.

Konkursi korraldaja Airi Vetemaa ütlust mööda on mahetootmine kõigi konkursil osalenud tootjate südameasi. "Nad panevad rõhku loodusväärtuste ja elurikkuse säilimisele ning neil on väga selge nägemus, mida ja kuidas teha, et toota kvaliteetset mahetoitu. Ettevõtted on sealjuures väga eripalgelised, teevad head tööd ning konkursi tase on ühtlaselt kõrge," rääkis ta.