Varjupaigas oma tõde raiumas käinud linnavolinikul võib politseiga sekeldusi tulla

Reede õhtul kella kaheksa ajal jalutas Kirss Suur-Posti tänavas kodutute varjupaiga hoovile, parasjagu tööl olnud korrapidajate sõnutsi filmis ta telefoniga kahte maja ees istunud inimest ja nõudis, et nad sisse lastaks. Korrapidajad, kelle juttu MTÜ Sotsiaalse Kaasatuse tegevjuht Jaanus Mäe vahendas, tõdenud, et olukord muutus pinevaks. Volinik käitunud üleolevalt ja tahtnud ka majja sisse jalutada, tal tuli teel ees seista. “Miks arvatakse, et volinikutiitel tagab puutumatuse ja avab kõik uksed? See ei ole nii, tegemist on varjupaiga territooriumiga,” märkis Mäe, kes on juhtunust väga häiritud. “Kui näiteks linnapea tahaks meile külla tulla, peaks temagi selle käigu enne kooskõlastama.”

Kirsi versioon juhtunust on tunduvalt leebem. Ta ütleb, et ei soovinud majja pääseda ega kedagi häirida. Enda meelest ei olnud ta võõral territooriumilgi, vaid tänaval (kinnistul puudub aed, A. A.). “Ütlesin ka neile, et olen siin sellepärast, et tuli signaal: inimene on väljas. See on piinamine, laske kas või esikusse. Ilm oli reedel kehv, temale võivad sünged tagajärjed olla,” selgitas Kirss, kelle süda kodutute pärast valutavat.