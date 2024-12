Halduskohus peatas hundijahi kohtumenetluse ajaks

Keskkonnaamet määras hundi esialgseks küttimislimiidiks 90 looma, kuid seejärel suurendati mahtu 117ni. Pärnumaaga seotud ohjamisaladel tohtinuks lasta 31 sutt. MTÜ Eesti Suurkiskjad pöördus Tallinna halduskohtu poole, et keskkonnaameti hundi küttimismahu 2024/2025. aasta korraldus vaidlustada ja esmase õiguskaitse korras hundijaht peatada. Halduskohus rahuldaski taotluse ja peatas hundijahi menetluse ajaks. Kohus leidis, et jahi jätkumine võib kaasa tuua Eesti huntide populatsioonile pöördumatuid tagajärgi, mida hiljem oleks märksa raskem või võimatu kõrvaldada.

Kohtu hinnangul on kaebusel väga head eduväljavaated, kuivõrd Euroopa Liidu Kohtu praktika järgi tuleb küttimismahte määrates tagada kaitsealuse liigi soodne seisund. Kuigi keskkonnaamet tugines Balti populatsiooni kaitsestaatuse hinnangule, rõhutas kohus, et Eesti kontekstis on vajalik hinnata liigi seisundit esmalt kohalikul ja riigi tasandil ning kui hundi seisund on soodne, siis võimalusel hinnata hundi kaitsestaatust piiriüleselt. Eesti hundipopulatsioon on rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) kriteeriumide järgi ohualdis, kuid sellele hinnangule ei ole vaidlusaluses korralduses tuginetud. Euroopa Liidu Kohtu praktikas on sellisel juhul küttimise lubamist peetud ELi õiguse vastaseks.