Niisked ninanöpsid Martensi väljaku jõulupuul ootavad jõuluimet

Tegemist on Eesti veterinaarmeditsiini üliõpilaste seltsi liikmete iga-aastase heategevusliku projektiga, et juhtida tähelepanu loomadele, kes igatsevad kodusoojust.

Kui nooremad isendid leiavad uue kodu suhteliselt hõlpsalt, siis varjupaiga vanemad asukad ootavad jõuluime täitumist. Üks neist on Pärnu varjupaiga kõige vanem koer Roi. 11aastane isane koer on kodu oodanud 2023. aasta suvest. “Oleme püüdnud talle eri kanaleid pidi kodu leida, kuid tulutult,” märkis Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni- ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa. “See oleks tõesti jõuluime, kui Roi leiaks kodu.”

Keeruline minevik on jätnud eakale koerale oma jälje: ta on kurt ja nägeminegi on kehv. Tutvustavas tekstis tuuakse aga esile, et hoolimata varasemast väärkohtlemisest on Roi sõbralik, nunnu ja elurõõmus ning oleks hea kaaslane kosutavatel jalutuskäikudel.

Projekti eesmärk ei ole kindlasti innustada inimesi mõtlematult varjupaigast lemmikut võtma. Iga kuusepuu juurde on püstitatud infostend, kus toonitatakse, et loomavõtt ei tohi olla kergekäeline otsus.

Mõisamaa märkis, et loomaarstitudengite jõulupuude projekt on väga tänuväärne ettevõtmine. “Sellel on väga oluline roll teavitustöös: olen kindel, et just tänu sellele on paljud inimesed saanud teadlikuks oma kodukoha varjupaigast,” selgitas ta.