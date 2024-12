Kilingi-Nõmme siseturvalisuse ühishoonet ehib kohaliku kunstniku klaaspannoo

Peasissepääsu ilmestav klaaspannoo on nüüd valmis. Teos suhestub hästi päästeameti ja PPA spetsiifikaga ning sobitub säravalt siseturvalisuse ühishoone seinale. Sulatatud klaasplokkidest teoses näeb viiteid rahvuslikule kaheksakannale, teenetemärgile ning erakordselt vastupidavale süsinik- ja kevlarkanga tekstuurile ja kamuflaažmustrile.

Värviline teos laoti kokku 154st valgusti toel helendavast ja mittehelendavast klaasplokist, mis on erikujulised ja 25 millimeetri paksused. Taiese kõrgus on 2,9 meetrit, laius 1,4 meetrit ja kogukaal ligemale 350 kilo.

Sarapu on Kilingi-Nõmmest pärit klaasikunstnik ja Tallinna rakenduskunsti triennaali üks korraldajatest ning tänavuse peanäituse kuraator. Ta on õppinud Eesti kunstiakadeemias klaasikunsti erialal ja täiendanud end nii Eestis kui välismaal. Teda peetakse üheks edukamaks tegijaks monumentaalkunsti vallas, kuid ta on samavõrd andekas ka intiimsete väikevormide ja kontseptuaalsete installatsioonide loojana. Tema töid leiab klaasi-, tarbekunsti ja disainimuuseumeist Eestis, Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Türgis ja Belgias ning mitmes avaliku ruumi hoones koduriigis.