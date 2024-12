Lõpp madalhooaegadele? Pärnust võib saada rahvusvaheliste konverentside sihtkoht

Suvepealinna turundajate hammas on läinud verele: nad tahavad siia veel enam konverentse meelitada. Põhjus on lihtne: välismaalt saabuvad ärituristid toovad siia raha. Ja märkimisväärselt rohkem kui harilikud huvireisijad.

Kolmel varasemal rekordaastal – 2016, 2019 ja 2022 – korraldati Pärnus kuus suuremat konverentsi. Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna turismiarenduse juhi Annika Raadiku hinnangul on Pärnu kui rahvusvahelise konverentsiturismi sihtkoha edu võti meie uudsus. Ta usub, et tänavuse hea konverentsiaasta peamine põhjus on aastatepikkune koostöö MTÜ Eesti Konverentsibürooga, aga ka näiteks Tartu ülikooli Pärnu kolledži ja GameDevi soov rahvusvahelisi üritusi kodulinna tuua.