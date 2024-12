Häädemeeste kaasava eelarve raha kulub pinkidele

Võiste suveaeda uute pinkide ja trepi ideed toetas rahvahääletusel 230 vallakodanikku. Idee autor, MTÜ Võiste Külaselts märkis, et enamikku olemasolevaid puupinke on sipelgad õõnestanud ja need on mädad. Oma jõududega on külaselts pinke aastaid parandanud ja välja vahetanud. Uusi istmeid on vaja 30, kuid hinnapakkumine küsiti 21-le ja nende alla tehtavale killustikupadjale. Pingid tulevad metallraamiga ja immutatud puidust. Projekti eeldatav maksumus on 13 994 eurot. Häädemeeste valla 2025 aasta eelarvest kaetakse 10 000 eurot ja puudujääva osa katavad kohalikud ettevõtjad.