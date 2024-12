Otsitakse 16 päkapikku, kes täidaksid asenduskodu laste jõulusoovid

Viieaastane Anna on juba andekas näitleja, kel on suurepärased oskused etendada eri rolle ja olukordi. Ta suudab inimesi ennast kuulama panna. Tüdrukule meeldib käia vaatamas lasteetendusi ja ta sooviks leida jõuluvana kingikotist teatripiletid.

11aastane Raido unistab saada professionaalseks arvutimänguriks ja tema pühendumus sellele eesmärgile on ilmne. Ta on juba väga osav eri arvutimängudes ja naudib neis kordaminekuid. Tema soov osaleda veebiturniiridel ja saada mängijana maailmas tuntuks näitab, kui tõsiselt ta oma eesmärki võtab. Ta on mängimise kaudu arendanud inglise keele oskust ja oskab keerukamate programmidega toime tulla. Nii soovib Raido leida jõuluvana kotist arvutihiire.

11aastasele Eerole meeldivad legod. Tal on neid kogunenud mitu komplekti ja just legod on need, mis teda pikaks ajaks köidavad. Ta ehitab klotsidest palju ja praegu paelub teda metsaloomade sari. Seetõttu palub ta jõuluks rebaselego.