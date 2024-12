Toomapäeva tuleetendusel põlevad halvad mõtted

Toomapäeva on suvepealinnas tähistatud eri etendustega, mille lõpus kuulutab Pärnu linnapea Romek Kosenkranius välja jõulurahu. Seekordse teose autorid on Andres Tölp, Kardo Ojassalu ja Ott Arter. Toomapäeva lavateos põhineb Vana-Kreeka tule- ja sepatööjumala Hephaistose lool.

Etenduses saavad linnakodanikudki oma panuse anda, jagades oma halbu mõtteid, mille nad soovivad jätta minevikku. Halbade mõtete tünnid on paigutatud Port Artur 2 esimesele korrusele. Linlastel on võimalik oma mured ja ebaõnnestumised saata interneti teel või libistada Port Artur 2 tünnidesse. “Kui rõlgus on anti-Pandora laegastesse kokku kogutud, siis tuuakse laekad Vallikääru, kus jumal Hephaistos toimetab oma ääsi taga. Teda aitavad ustavad abilised kükloobid. Hephaistose juhtimisel sulatatakse see rõlgus jumalikul tulel ja kükloopide valvsa pilgu all uuesti inimestele õnneks,” tutvustas Tölp.