Otsitakse päkapikke, et saata Pärnumaa asenduskodu lapsed saarele

Turvakodu pere, kus kasvab kümme last, soovib ette võtta ühise reisi Hiiumaale. Nad soovivad nautida aega looduses, avastada saare ilu ja rahu. Perereis Hiiumaale on ideaalne, tugevdamaks omavahelist sidet, loomaks mälestusi ja veetmaks perega kvaliteetaega.

Teises asenduskodu peres elavad koos kuus last. Nemad sooviksid üheskoos minna kontserdile. "Lapsed eelistasid pigem mõne poplaulja kontserti, kuid meie, perevanemad, soovime neile tutvustada ka muid muusikastiile. Leidsime toreda kontserdi, kus esineb meie laste lemmikmuusik NOËP, ja seda hoopis teistmoodi: orkestriseadega," kirjutasid perevanemad jõuluvanale.

SEB Heategevusfondi tegevjuhi Triin Lumi sõnutsi on fondi eesmärk anda lastele, kes ei saa elada oma päritoluperes, ellu kaasa võimalikult palju eri elamusi ja kogemusi, mis on elutervel kasvamisel vajalikud. "Uuringud näitavad, et pea 40 protsenti eestimaalastest eelistab jõuluvana kingikotist leida elamusi," märkis Lumi. "Nii ka asenduskodus elavad lapsed igatsevad teha midagi perega koos. Otsime heasoovlikke annetajaid, kelle toel saavad lapsed ja noored ette võtta erilaadset ja häid harjumusi kinnistavat tegevust pere seltsis, nii nagu kogevad nende eakaaslased oma õdede-vendade ja vanematega."